Meteo instabile, nuova allerta gialla su tutta la Toscana. Il lago di Bilancino pieno al 99%

Firenze, 12 giugno 2023 – Nuova allerta gialla per tutta la Toscana: il meteo ballerino non dà tregua almeno per qualche giorno ancora, quando l’anticiclone dovrebbe portare caldo estivo più stabile rispetto a una primavera che è stata eccezionalmente piovosa. Un esempio: il lago di Bilancino, riserva idrica vitale per la Toscana, è pieno al 99% al livello di 68 milioni di metri cubi di acqua presenti nell’invaso.

L’allerta gialla emessa dalla sala operativa regionale scatta a mezzogiorno di martedì 13 giugno fino a mezzanotte. Previsti rovesci e temporali sparsi localmente anche forti.

Intanto va ricordato che per la giornata di lunedì 12 giugno rimane attiva l’allerta gialla per le zone interne meridionali (province di Siena, Grosseto, parte di quelle di Firenze e Arezzo, aree interne delle province di Pisa e Livorno).

E nel dare notizia della nuova allerta il presidente della Regione Eugenio Giani puntualizza una questione evidentemente irritante: ai tanti commenti del tipo “oltre alle allerta fate anche prevenzione” il presidente della Regione ricorda che l’allerta meteo non è una previsione del tempo, ma un’attivazione del sistema di protezione civile per essere preparati a eventuali problemi. “La Regione Toscana ha investito nell’ultimo anno più di 100 milioni di euro nella prevenzione dei corsi d'acqua, più tutte le opere realizzate e in corso per casse d’espansione, oltre al lavoro dei Consorzi di bonifica – scrive Giani su Telegram – Il meteo però sempre più estremo, dove un temporale può essere localmente violento e piove in un’ora quello che piove in un anno, ci impone a tutti noi cittadini di essere consapevoli, informati e attenti alle varie alle situazioni. Ecco perché le allerte e queste comunicazioni”.