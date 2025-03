Allerta meteo gialla in Toscana: vento forte in diverse zone

Firenze, 31 marzo 2025 – Scatta una nuova allerta gialla per la Toscana, questa volta per vento. Accadrà nella giornata di martedì 1 aprile. La Regione lancia dunque l’avviso che vale per praticamente tutta la Toscana.

Forti raffiche arriveranno da nord est, portando un abbassamento delle temperature ma soprattutto possibili disagi, anche a livello marittimo. La situazione viene monitorata dalla Protezione Civile.

L’allerta vento riguarda tutta la regione, ad eccezione dei crinali del Mugello e di una porzione del centro della Toscana che corrisponde alla provincia di Siena. Una giornata in cui le temperature si abbasseranno, come spiega il servizio meteorologico regionale del Lamma.

E si rivedrà anche la neve. Possibili fiocchi bianchi a partire dai mille metri di quota. soprattutto a partire dalla mattina. Mentre nel pomeriggio la quota si alzerà ai 1200 metri. Attenzione dunque per chi vive in montagna ma anche per tutte le zone interessate dall’allerta vento.

Per quanto riguarda il cielo, si alterneranno nuvole e ampie schiarite. Situazione decisamente migliore tra il 2 e 3 aprile quando il cielo sarà in prevalenza sereno con le temperature che si alzeranno. Con punte massime di venti gradi.

Ma ecco cosa dice il Lamma per la giornata del 1 aprile: nubi in aumento fino a cielo nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più frequenti in Appennino, nevose oltre i 1000-1200 metri. Venti: moderati-forti da nord est. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.