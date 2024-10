Nuova allerta meteo in Toscana: è gialla, per mareggiate e possibili temporali

Firenze, 9 ottobre 2024 – Scatta una nuova allerta gialla in Toscana. Per mareggiate e rischio idrogeologico dei reticoli minori. Lo indica la Regione, che prevede una perturbazione nella zona nord della regione per la giornata di giovedì 10 ottobre.

Alle precipitazioni, che interesseranno in particolare la zona fiorentina, dovrebbe associarsi anche un vento forte. Che ha fatto scattare una seconda allerta, sempre gialla, per mareggiate, sulla costa da Massa a Livorno. Attenzione dunque giovedì 10 ottobre.

La prima allerta, quella per rischio idrogeologico, riguarda l’intera giornata di giovedì, da mezzanotte a mezzanotte. Quella per mareggiate scatta invece alle 10 del mattino e andrà avanti fino alla mezzanotte.

L’allerta per rischio idrogeologico riguarda la parte nord della provincia di Arezzo e quasi tutta la provincia di Firenze, escluso l’alto Mugello. L’allerta comprende anche tutta la parte collinare-montana della provincia di Lucca e la Val di Magra. Il rischio mareggiate riguarda la costa della provincia di Livorno e di Pisa. C’è anche un’allerta gialla per rischio vento, che riguarderà per tutta la giornata l’Elba.

Dopo questo passaggio perturbato, le giornate di venerdì e sabato saranno migliori, con nuvolosità a tratti ma senza precipitazioni.