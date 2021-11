Firenze, 14 novembre 2021 - Meteo, la Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha prolungato l'allerta gialla: tra il pomeriggio e la sera di domenica proseguono le precipitazioni in particolare nelle zone occidentali, nella notte di lunedì 15 sono previste residue piogge soprattutto sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago, anche con temporali.

A questi fenomeni, si aggiungono, dalla sera di domenica e fino alla mattina di lunedì, forti raffiche di vento da est, sud-est sull'Arcipelago, sulla costa centro-meridionale e nelle zone limitrofe e mareggiate sull'Arcipelago e sulle coste del Grossetano.

La pioggia di sabato sera

In effetti la pioggia è caduta abbondante fin da sabato sera: non precipitazioni estreme, ma intense soprattutto sulla parte nord occidentale della regione, tra le province di Lucca, la parte nord della provincia di Pisa e in parte anche in quella di Pistoia con cumulati massimi di 80-100 millimetri in 24 ore (cioè fra gli 80 e i 100 litri di acqua per metro quadrato di terreno). Tra 60 e 80 mm di pioggia nelle province di Massa Carrara, fino a 60 mm nel Livornese e nel Senese. Allagamenti si sono registrati in Versilia, dove sabato sera sono stati abbondanti anche i fulmini. Proprio un fulmine ha colpito sabato sera la facciata della Procura di Pisa causando il distacco di un fregio marmoreo: alcuni pezzi dello stesso hanno danneggiato tre auto in sosta davanti all'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno immediatamente accertato che non vi fossero ulteriori danni strutturali.

A Pisa fino 16 i treni regionali percorrenti la tratta Pisa Centrale-Pisa San Rossore non effettuano la fermata di San Rossore per un problema al sottopassaggio. Disposti bus sostitutivi.

Pioggia su Firenze, viale allagato

Domenica 14 novembre precipitazioni sulle zone occidentali piuttosto persistenti, anche a carattere temporalesco, di maggiore intensità ancora sull'Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e nel nord-ovest della regione.