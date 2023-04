Una brutta Carrarese perde a Pesaro l'ultima di campionato

Carrara, 23 aprile 2023 – Torna umana la Carrarese che perde a Pesaro dopo 13 risultati utili consecutivi. L'ultima di campionato risulta fatale agli azzurri che pagano oltremodo un primo tempo incolore nel quale non hanno creato nulla ma hanno anche rischiato pochissimo. In pratica la Vis Pesaro ha segnato sull'unico suo tiro della partita. Al 21' la difesa apuana si è fatta trovare impreparata col solo Pelagatti rimasto dietro a tenere a bada due uomini. Pucciarelli ha servito Aucelli che ha stoppato di petto davanti a Breza superandolo con un pallonetto. Per vedere la reazione della Carrarese si è dovuto aspettare la ripresa, completamente dominata dai toscani. Dal Canto ha tolto subito Marino mettendo a sinistra Coccia e passando alla difesa a 4. Bozhanaj ha trovato più spazi andando ripetutamente al tiro ma difettando nella mira. Clamoroso il suo errore al 61' quando Cicconi lo ha pescato in area da solo davanti al portiere. Il forcing dei marmiferi si è fatto incessante con conclusioni anche di Coccia, Capello e Bernardotto che non sono andate a buon fine. La Carrarese ha fallito pure un paio di buone punizioni dal limite. La Vis è rimasta costantemente sulla difensiva cercando in tutti i modi di capitalizzare il vantaggio senza disdegnare continue perdite di tempo. Il risultato alla fine ha premiato i marchigiani che chiudono al quintultimo posto ma non ha penalizzato la Carrarese, che ha mantenuto la quarta posizione.

Il tabellino

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini (54' Coppola), Valdifiori, Astrologo, Aucelli, Zoia; Pucciarelli, Fedato.(89' Gerardi) (97' Sanogo). A disp. Campani, Gega, Ngom, Nina, Borsoi, Sanogo, Garau, Parodi. All. Banchieri. CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino (46' Coccia), Imperiale; Grassini (79' Frey), Palmieri (61' Cerretelli), Schiavi (79' Castigliani), Bozhanaj, Cicconi; Energe (54' Bernardotto), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Pinto, D'Ambrosio, Mercati. All. Dal Canto. Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Martinelli di Seregno e Rispoli di Locri; quarto ufficiale Selvatici di Rovigo. Marcatori: 21' Aucelli. Note: spettatori 1091 per un incasso di 6993 euro; angoli 3 a 2; ammoniti Fedato, Ghazoini, Zoia, Aucelli, Cerretelli, Gavazzi; recupero 1' e 8'.