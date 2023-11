Mister Gigli ai saluti: "Questa esperienza che mi ha arricchito"

Ivano Gigli non è più l’allenatore della Carrarese Giovani. La decisione di sollevare dall’incarico il tecnico marmifero è stata assunta dal consiglio direttivo della società gialloblù nella tarda serata dell’altro ieri, al termine di un summit. A confermarci la decisione assunta dal club marmifero il ds Giovanni Vacca: "Ci dispiace, ma gli ultimi risultati hanno fatto precipitare la situazione – spiega –, non era questo sicuramente il passo giusto. Dopo le ultime due sconfitte era opportuno dare una scossa a tutto l’ambiente. Pur apprezzando il grande impegno, messo nella causa da parte di Gigli, ci siamo visti costretti a cambiare anche perchè i ragazzi emotivamente apparivano scarichi". La notizia negli ambienti del mondo dilettanti stupisce tenendo conto del personaggio e della sua consueta linearità comportamentale e gestionale che ha fruttato il passaporto alla seconda categoria e la conquista dei playoff poi persi contro il Mulazzo promosso in Prima.

"Ogni mia parola è misurata – afferma Ivano Gigli, ex numero tre del Bagnone targato Silvio Baldini – perché sta nel mio modo di essere. No, niente di calcolato. Sono gratificato del lavoro che ho fatto alla Carrarese, dove ho potuto mettere in pratica il mio modo di fare calcio che alla fine ha fruttato qualcosa di importante. Un’esperienza che mi ha arricchito, spero di aver trasmesso un po’ a tutti qualcosa di buono".