Mini crisi Legends. Altro passo falso sul parquet a Grosseto

grosseto

68

legends carrara

65

GROSSETO: Scurti 11, Liberati 11, Fanelli 11, Furi 11, Mari 9, Piccoli 8, Ricciarelli 3, Romboli, Mazzei 4, Capverde. All. Contri.

LEGENDS CARRARA: Viola 18 (nella foto), Donati 16, Michele Diamanti 12, Peselli 5, Tongiani 5, Leonardi 4, Lorenzo Diamanti 4, Benfatto 1, Viaggi. All. Fiorani.

Parziali: 21-18, 36-34, 51-46

Arbitri: Giachi di Firenze e Campatelli di Sesto Fiorentino

CARRARA – Seconda sconfitta consecutiva e di stagione per i Legends che in attesa di recuperare il derby, cadono di misura in Maremma e, dopo un inizio di stagione brioso, almeno per il momento ripongono nel cassetto la veste di matricola terribile. I gialloviola arrivano a Grosseto in formazione ridotta, con soli nove giocatori a roster e ancora senza l’infortunato Fontanelli, giocano alla pari con i padroni di casa, ma non riescono a dare la zampata decisiva. Al rientro in campo gli ospiti provano a ribaltare il punteggio, ma i padroni di casa non mollano e con parziale di 15-12 vanno a +5 all’ultimo intervallo. I Legends insistono anche nell’ultima e decisiva frazione (parziale 17-19) ma i tentativi si infrangono contro il muro dei maremmani che riescono a portare a casa un +3 finale.

ma.mu.