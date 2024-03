Massese opaca, sconfitta a Castelfiorentino. Senza tifosi le zebre non entrano in partita

castelfiorentino

2

massese

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Ballerini, Casanova, Viti, Campatelli, Mancini, Giani (80’ Pieracci), Ercoli, Daidola, Benvenuti (72’ Duranti), Boumarouan. A disp. Lupi, Castaldi, Reale, Locci, Minissale, Fall, Borri. All. Scardigli.

MASSESE: Paci, Berti (46’ Sidibe), Bertonelli (46’ Scarf), Del Pecchia, Brizzi, Marchini, Andrei, Bonini (46’ Fortunati), Dutilh (70’ Baracchini), Cornacchia (77’ Cherubini), Maggiari. A disp. Pierucci, Bennati, Catola, Lazzini. All. Del Nero.

Arbitro: Corti di Prato (assistenti Temfack di Pisa e Luti di Livorno)

Marcatori: 6’ Daidola; 69’ Benvenuti; 87’ Andrei.

CASTELFIORENTINO - Continua il momento no della Massese, che dopo la scoppola rimediata in casa contro lo Zenith Prato, torna a mani vuote anche dalla trasferta del Neri di Castelfiorentino contro la penultima in classifica. E’ vero che i bianconeri si presentavano a questo impegno ancora in piena emergenza per le assenze di Terigi, Zavatto, Ricci, Vignali e bomber Buffa (escluso dai convocati), al netto del solo recupero di Andrei, ma quella della squadra di Del Nero in Valdelsa è stata una prova opaca. Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio con un preciso tiro dal limite di Daidola.

La reazione della Massese non arriva e allora è ancora il Castelfiorentino a sfiorare il raddoppio con Casanova, ma Paci è superlativo nell’opporsi d’istinto alla conclusione a botta sicura dell’esterno sinistro gialloblù. Col passare dei minuti la Massese prova a scuotersi dal torpore e si rende pericolosa in due circostanze con Dutilh, prima che il Castelfiorentino alzi di nuovo il ritmo e vada ancora vicino al 2-0 con Benvenuti e Casanova. Come era lecito attendersi, dopo l’intervallo, torna in campo una Massese più determinata che prova ad alzare il proprio baricentro. Passata indenne la sfuriata bianconera, però, al 69’ sono ancora i ragazzi di Scardigli a colpire, trovando il meritato 2-0 con un preciso diagonale di Benvenuti. Daidola avrebbe anche la palla per chiudere definitivamente il conto, ma la difesa ospite si salva. Così una bella iniziativa personale di Andrei all’87’ da ancora speranza alla Massese, ma nonostante un generoso assalto finale gli uomini di Del Nero non riescono mai ad impensierire seriamente Neri.

La Massese resta così ferma a 37 punti, agganciati dalla Pro Livorno Sorgenti, sempre ad un solo punto di distanza dalla zona play-off. Per continuare a sognare un posto negli spareggi promozione, però, servirà invertire subito la tendenza.

Simone Cioni