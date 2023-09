Massese già alle strette. Costretta alla vittoria

Massese e Camaiore si contendono questo pomeriggio il passaggio al secondo turno della Coppa Italia d’Eccellenza. Il regolamento è rimasto lo stesso: a parità di punti e di gol segnati sarà dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta. Questo significa che la Massese si qualificherà al novantesimo soltanto vincendo. In caso di un altro 0 a 0 si andrà ai calci di rigore mentre il pareggio con reti premierà il Camaiore. Sul fronte formazione per il match odierno, in programma alle 18 al ’Buon Riposo’ di Seravezza, mister Della Bona ritrova Andrei e molto probabilmente risparmierà Vignali, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro la Geotermica. Resta in dubbio sino all’ultimo la presenza dei due spagnoli, esclusi per scelta tecnica dai convocati nella prima di campionato. Su Anaya e Castro, che al momento fanno ancora parte a tutti gli effetti della rosa bianconera, sono ancora in corso delle valutazioni da parte della società che, nel caso di un eventuale interruzione del rapporto, si muoverebbe tempestivamente sul mercato per rimpiazzarli con altrettanti attaccanti. Ci fosse oggi una nuova bocciatura degli avanti iberici il mister massese potrebbe schierare un tridente con Bracci, Baracchini e Catola o mettere sulla trequarti Luca Bonini. La prima gara interna di campionato di domenica contro il River Pieve: si giocherà allo stadio "Vitali".

Gianluca Bondielli