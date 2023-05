Il dominio e la follia L’under 19 dell’Audax si mangia le mani

C’erano tutti i presupposti per ambire al titolo regionale di categoria, ma cinque minuti di follia collettiva hanno compromesso l’intera stagione. E’ il rammarico della squadra under 19 (classe 2004-2005) dell’Audax allenata da Paolo Gallerini (vice Raffaele Barcellone) che, dopo una prima fase giocata alla grande, dominando il girone E con 13 vittorie in 14 gare, 26 punti in classifica, 6 di vantaggio sulla seconda, 1070 i punti realizzati (miglior attacco del girone) e 672 subiti, ha gettato tutto alle ortiche nella seconda fase. Anche questa non stava andando male ma le pesanti squalifiche di tre giocatori importanti seguite all’increscioso episodio della rissa finale con l’Invictus Livorno ha relegato l’Audax al 4° posto (8 vittorie e 6 sconfitte): troppo poco per entrare nella successiva fase che avrebbe potuto aprire le porte per il titolo regionale. Il roster: Evangelisti, Martini, Tonarelli, Fruzzetti, Chiappini, Fruzzetti, Ferla, Albizzi, Donnini, Lorenzi, Caruso, Vitaloni, Bencaster.

ma.mu.