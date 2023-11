CmC, tris di vittorie. Under 17 travolgente 100 punti col Versilia

Ancora tre vittorie per le squadre giovanili del Cmc impegnate nella seconda giornata della prima fase nei rispettivi campionati regionali silver. L’Under 19 (girone E) di Lorenzo Suriano si impone tra le mura amiche sul Dream Pisa 78-55 (parziali 19-8, 44-25, 64-43) al termine di una gara condotta sempre davanti. Lo score: Orsini 12, Tonelli 11, Sessa 16, Tongiani, Antoniotti 4, De Angeli 14, Torre 3, Bruzzi 2, Nannetti 13, Samaria, Marcenaro 1, Argiolas 2.

Successo senza storia per l’Under 17 (girone G) di Stefano Dell’Innocenti (vice Marco Malcontenti) che nella gara casalinga strapazza il Versilia per 100-20 (parziali 35-6, 59-8, 90-14) in una gara a senso unico tra due squadre troppo squilibrate. Lo score: Orsini 17 (nella foto), Ferrando 16, Akkad 2, Tonelli 17, Soci 3, Punti, Venturini 7, Antoniotti 8, Valentini, Polenta 18, Diamanti 12, Argiolas 10.

Largo successo casalingo anche per l’Under 14 (girone E) che si impone sullo Sport IES Pisa 97-19 (parziali 18-7, 50-8, 79-17) in un’altra partita senza storia. Lo score: Serafin, Lazzarini 2, Ait El Hammoumia 8, Campi 10, Orlandi 8, Moscatelli, Donati 17, De Pasquale, Volpi 13, Ceccarelli 12, Manganaro 4, Battistini 23. Con due successi nelle prime due giornate di campionato, le tre squadre biancocelesti restano imbattute.

ma.mu.