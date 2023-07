Calcio La Carrarese è vigile sul fronte mercato Coppolaro in piena sintonia col club azzurro

di Gianluca Bondielli

Alessandro Dal Canto ha iniziato a prendere sotto le sue cure la Carrarese versione 2023-2024 ma è ben consapevole che quello che ha per le mani in questi primi giorni di ritiro è un gruppo di lavoro che da qui alla fine del mercato sarà ancora notevolmente implementato. Il momento caldo dei trasferimenti, si sa, arriva ad agosto quando chi aspettava chiamate dalla Serie B che non sono arrivate o ancora chi si ritrova “tagliato“ dagli organici della cadetteria è costretto a guardarsi intorno. Lo stesso mister Dal Canto alcune settimane fa aveva profilato uno scenario del genere. Quello che gli interessava era avere una buona base di partenza e possiamo dire che sia stato accontentato. In difesa è arrivato Mauro Coppolaro dal Modena in prestito biennale e si tratta di un rinforzo importante.

"Ho accettato di scendere di categoria solo per la grande considerazione che ho del progetto Carrarese – ha spiegato da subito il centrale di Benevento –. Voglio sentirmi importante all’interno di un gruppo che non dovrà porsi limiti. Le nostre ambizioni sono chiare. Io potrò disimpegnarmi sia da centrale puro che da mezzo-destro". In difesa Coppolaro troverà sicuramente come compagno di reparto il mancino Imperiale. Per l’altro “sinistro“ Pierluigi Pinto, voluto fortemente lo scorso anno ma mai impiegato per la rottura del crociato avvenuta proprio nel precedente ritiro, questa dovrebbe essere la stagione del riscatto. Per Antonio Marino, invece, il rinnovo automatico di un anno scattato per il raggiungimento di determinati traguardi potrebbe non essere ugualmente sinonimo di conferma. Il trentaquattrenne centrale di Mazzara del Vallo è dato per vicino al trasferimento al Latina. Notizia che ci sta visto che dei giocatori in scadenza sembravano più papabili per una permanenza Pelagatti eo D’Ambrosio.

In attacco dopo gli arrivi di Panico e Simeri la Carrarese si è già ben attrezzata ma sta facendo delle valutazioni su un eventuale quarta punta. Dai radar è uscito definitivamente Leonardo Candellone, in procinto di accasarsi alla Juve Stabia. Sempre in tema mercato gli azzurri si ritroveranno contro il massese Francesco Baldini, che è stato scelto dal Perugia come nuovo tecnico. Sul fronte calendario, infine, sembra tutto rimandato alla prima settimana di agosto. Col verdetto del collegio di garanzia del Coni il Siena è fuori dal professionismo e adesso si attende l’ufficialità dell’inserimento dell’Atalanta Under 23.