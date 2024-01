Calcio a 5, In serie C2 gli apuani di mister aliboni inaugurano il girone di ritorno con una raffica di reti. Futsal Massa travolgente contro la Secur Job, Puglione e Mussi firmano due triplette

Futsal Massa

15

Secur Job

4

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Francini, Rava, Puglione, Mussi, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni.

SECUR JOB FC: Piscitelli, Pinochi, Essalek, Ansaldi, Seye, Ouahibi, Essaghir, Chouhbane, Fasolino, El Hasni. All. Banducci.

Arbitro: De Francesca di Lucca.

Marcatori: Puglione 3 (M), Fruzzetti 2 (M), Mussi 3 (M), Marchi 2 (M), Francini 2 (M), Vignali (M), Gazzoli (M), Sarno (M), Ansaldi (S), Essaghir (S), Fasolino (S), Chouhbane (S).

MASSA CARRARA – Futsal Massa a valanga nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C2. I bianconeri del tecnico Giacomo Aliboni hanno trasformato in un tiro al bersaglio il match disputato al centro sportivo Colline Massesi contro un avversario che all’andata era comunque riuscito a fermarli sul pareggio. Alla sagra del gol hanno partecipato un po’ tutti i giocatori apuani. Con questo largo successo contro la formazione lucchese il Futsal Massa si è riportato solitario al quinto posto della classifica e rimane in piena corsa play off. Il team del presidente Giovanni Mosti quest’anno ha cambiato molto cominciando dalla guida tecnica per proseguire con il parco giocatori e la dirigenza che si sono arricchite grazie alla collaborazione col Massa Calcio a 5 che ha terminato l’attività. C’è voluto, quindi, un girone di assestamento. Adesso che si sono definiti meglio gli automatismi di gioco e gli effettivi c’è la speranza di poter fare un ulteriore salto di qualità.

Classifica: 41 Futsal Lucchese; 37 San Frediano; 34 Cus Pisa e Futsal Viareggio; 29 Futsal Massa; 28 Polisportiva Quattrostrade Futsal; 26 Massarosa C5; 23 MD United/Margine Coperta; 15 Montalbano Cecina; 14 Secur Job FC; 13 Toringhese; 10 Scintilla 1945; 8 Atletico Viareggio; 6 Elba 97; 4 Giovani Granata.

Gianluca Bondielli