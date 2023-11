Basket Nella kermesse regionale di Serie C. CmC di Bertieri a Monsummano: "Confronto difficile e pericoloso»

Trasferta possibile per il Cmc che questa sera (ore 21) gioca sul parquet di Monsummano per la nona giornata del campionato regionale di Serie C. Dopo lo scivolone casalingo, i biancocelesti sono in cerca di un pronto riscatto. "Monsummano è una squadra difficile e pericolosa, che si è rinforzata, ha avuto una brutta partenza ma per questo ha tanta voglia di recuperare e ha bisogno di punti – dice coach Michele Bertieri – per fare risultato dovremo limitare i loro giocatori più esperti. In trasferta noi non abbiamo fatto grandi cose, ma dobbiamo dare una svolta ai nostri risultati".

Sulla partita casalinga persa contro la capolista Pino Firenze, l’allenatore biancoceleste può recriminare: "Abbiamo iniziato male in attacco, troppe palle perse e troppi contropiedi subiti – continua Bertieri – siamo stati poco precisi al tiro, abbiamo sbagliato troppo e loro ci hanno fatto male. All’intervallo il divario era già troppo ampio (-28, ndr.) ma nella seconda parte però la partita l’abbiamo fatta noi e abbiamo recuperato 17 punti. Di positivo c’è stata la nostra reazione ma non possiamo permetterci di iniziare a giocare dal terzo quarto, questo è un campionato difficile e dobbiamo giocare con maggiore concentrazione e intensità, soprattutto in difesa". Contro Monsummano (nono a quota 2, con 6 partite giocate, 1 vittoria e 5 sconfitte, 390 punti realizzati e 470 subiti, differenza -80) il Cmc (settimo a quota 6 con 7 partite giocate, 3 vittorie e 4 sconfitte, 477 punti realizzati e 492 subiti, differenza -15) recupera l’influenzato Melegari. ma.mu.