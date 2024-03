Atletica Nel Gran Prix di cross a Pian del Lago prestazione di forza per i Runnerini Doc Afaph. Francesco Lazzarotti vicne l’oro. Argento per Matilde Della Bianchina

Nonostante una rosa ristretta per i Runnerini Doc Asd Afaph non mancano le soddisfazioni. Gli atleti, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, sono stati protagonisti alla prova del Gran Prix di cross regionale Csi svoltasi a Pian del Lago a Monteriggioni. Nonostante un terreno agricolo impegnativo con strappi fangosi (talmente “molesti“ da privare molti concorrenti delle scarpe) che mettevano a dura prova la forza muscolare dei partecipanti, i Runnerini non hanno mollato mai ottenendo prestazioni superlative. Oro assoluto, con una performance gestita al meglio grazie alle indicazioni della coach Bertelloni, per Francesco Lazzarotti, reduce dalla gara di Lecore che ha vinto meritatamente la prova di 1200m circa nel raggruppamento ragazzi. Un passo deciso e una falcata costante con uno sprint finale decisivo lo hanno portato sul gradino più alto del podio con un bel vantaggio dall’immediato inseguitore di un anno più grande.

Prova da dieci e lode per Matilde Della Bianchina col tempo di 4’36“. In testa assieme alla avversaria pontremolese per tutta la gara, si è vista soffiare l’oro in una manciata di secondi nel finale. Per lei una prestazione encomiabile dopo l’oro di Lecore. Non è stata da meno, per tenacia e costanza, la compagna di squadra Emma Barsanti nella categoria Ragazze. Non cede e taglia il traguardo al sesto posto, fermando i cronometri a 5’56“.

Negli Eordienti A, la tosta Sara Fregosi , reduce da uno scomodo mal di gola, corre con anima, cuore e gambe e chiude nona assoluta, ma terza tra le primo anno negli 800m di percorso. La sfortuna, perde una scarpa in corsa che lo rallenta, a discapito del giovanissimo Esordiente B classe 2015 Lorenzo Grazzini. Si piazza 30° nei 400m di gara. Tra i Master in evidenza l’infaticabile Simone Fregosi (Amatore B) che gioca il tutto per tutto ad ogni gara. Anche stavolta ci mette tutto e si classifica 14° nei 5300m col tempo di 23’50“. Nella categoria Amatori B femminile, stavolta scende in corsa anche la coach Vittoria Bertelloni che chiude quarta nei 3100m in 18’21“. Un plauso va al coach Riccardo Lazzarotti che in questa occasione ha assunto il ruolo di giudice starter.