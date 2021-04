Ronchi di Massa,11 aprile 2021 – Nel segno della pioggia la “Due Giorni del Mare” a Ronchi di Massa organizzata dalla Asd Ciclo Abilia. Pioggia al mattino all’inizio della manifestazione e “pioggia” di maglie tricolori tenuto conto delle tante categorie impegnate in questa rassegna pienamente riuscita con circa 170 concorrenti che hanno dimostrato la loro bravura e abilità.

Tra i presenti il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti e quello provinciale Maria Pardini, oltre ad altre autorità e dirigenti. Teatro della rassegna un circuito di sette chilometri da ripetere varie volte a seconda della categoria, con partenza ed arrivo nella Piazza di Ronchi.

Le operazioni preliminari si sono svolte presso il Parco Comasca, quindi l’inizio delle gare sul lungomare di Ronchi sotto la pioggia. Cinque le partenze e si è andati avanti fino al pomeriggio. Naturalmente lo svolgimento della manifestazione tricolore ha richiesto accorgimenti particolari con l’osservanza dei protocolli connessi al contenimento del Covid-19, in modo di permettere gli spostamenti e la permanenza con la necessaria sicurezza e tutto si è svolto in maniera regolare grazie alla Ciclo Abilia con il prezioso apporto di Christian Ferrari di Segreteria Gare.it.

I VINCITORI

MH1 – Fabrizio Cornegliani – Team Equa

MH2 – Luca Mazzone – Circolo Canottieri

MT1 – Giorgio Farroni – Anthropos ASD

MT2 – Stefano Stacchiotti - Anthropos ASD

WH1 – Simona Canipari – Active Team La Leonessa

WH2 – Roberta Amadeo – Bee and Bike

WH3 – Francesca Porcellato – GC Apre Olmedo

WH4 – Giulia Ruffato – Anmil Sport Italia

WH5 – Ana Maria Vitelaru – Anmil Sport Italia

MH3 – Paolo Cecchetto – Tea Equa

WC2 – Marta Antoniucci – Anmil Sport Italia

WC3 – Lucia Nobilis – Anmil Sport Italia

WC4 – Claudia Cretti – Born to Win – G20 Boiler

WC5 – Eleonora Mele – Team Equa

MB – Stefano Meroni e Piergiacomo Marcolina – T Red Factory Racing

WB – Alessia Refolo (Anmil Sport Italia) e Giorgia Bonetti (T Red Factory Racing)

MC1 – Giancarlo Masini – Natura e sporti

MC2 – Fabio Radrizzani – Tigullio Handbike Team

MC3 – Antonio Giuzio – ASD Pedale Scaligero

MC4 – Michele Pittacolo – Pittabike ASD

MC5 – Andrea Tarlao – Team Go Fast

MH4 – Christian Giagnoni – Active Team La Leonessa

MH5 – Diego Colombari – Pol. Passo ASD

ANTONIO MANNORI