Podenzana, Riccardo Varese è il nuovo sindaco

Podenzana (Massa), 10 giugno 2024 – Riccardo Varese è il nuovo sindaco di Podenzana. Ha raccolto 925 preferenze pari al 79,60 % dei voti, con il sostegno di Noi Siamo Podenzana. Ha prevalso sulla candidata del centrodestra Federica Fumanti (Centrodestra per Provenzana, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Forza Italia, Ppe), che ha ottenuto 131 voti pari all’11,27 % delle preferenze. Carla Loni per Montedivalli nel cuore ha ottenuto 106 voti pari al 9,12 % delle preferenze. Su 1.910 elettori i votanti sono stati 1.228 (64,29%), le schede nulle sono state 35, le schede bianche sono state 31, mentre non c’è stata nessuna scheda contestata.

