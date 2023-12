La città piange Tiziana. Scompare la titolare della Bottega del Fornaio

Massa (Massa Carrara), 1 dicembre 2023 – Combatteva, lo sapeva fare bene, e lo faceva con forza, dalla parte degli ultimi. Tiziana Fialdini si è spenta mercoledì sera, a soli 48 anni. Da tempo faceva i conti con una malattia che non le ha lasciato scampo. Così a Massa, la sua città, tutti la ricordano: “Una combattente impegnata nel sociale, instancabile lavoratrice e intellettualmente onesta”. La notizia della sua scomparsa ha riempito i social di frasi e ricordi di vita passata e attimi insieme.

Madre di due figli – Matteo di 24 anni e Ania di 21 – era la titolare, insieme al marito Aldo Nicolini, della Bottega del Fornaio di via Casamicciola a Marina, tappa fissa per gli studenti della scuola media Paolo Ferrari. Impegnata nel sociale con l’associazione di volontariato per pazienti oncologici ‘Diversamente splendidi’, Tiziana era sempre in prima linea come nell’evento benefico ‘Danger: la camminata della salute’, una raccolta fondi per la prevenzione oncologica.

Poi c’era il lato politico, quello che l’ha vista nel 2018 come presidente della lista civica Obiettivo Massa candidata alle comunali a sostegno dell’amico Stefano Caruso che la ricorda come "una persona che dava tanto a tutti. In questo momento non ho parole, mi mancherà tantissimo. Quando ci siamo candidati lei aveva in mano tutta la lista, era sempre disponibile per dare una mano, una donna impegnata nel sociale, una lavoratrice che poi si è dedicata alla politica con dedizione. In questo momento c’è solo un grande vuoto dentro di me”.

Dalla raccolta dei vestiti, alla distribuzione del cibo, le associazioni contavano sul suo aiuto e lei non si è mai tirata indietro perché era “una donna eccezionale – racconta Lorenzo Porzano – che ha sempre fatto di tutto per la comunità. Sono sconvolto della notizia, lei ha il forno vicino alla scuola di mio figlio. Lui mi raccontava sempre del suo sorriso, era un punto di riferimento per la comunità”. Una persona “che ha sempre aiutato gli ultimi, le persone in difficoltà – sottolinea il vicepresidente del consiglio comunale di Massa, Daniele Tarantino – in diversi progetti abbiamo collaborato. Una donna splendida e si vede anche da chi sui social sta manifestando la propria vicinanza con centinaia di post rivolti a lei. Era vicina agli altri, collaborava anche con l’associazione ‘Insieme’, ci ha sempre aiutato anche con i generi alimentari del forno”.

Tiziana abitava in Candia e quel pane caldo che la mattina offriva ai suoi clienti proviene dal forno del marito a Lavacchio. “L’ho conosciuta perché ha partecipato anche a diversi incontri dove abbiamo discusso della nostra realtà – spiega Dino Sodini, ex presidente della Camera di Commercio –. La perdita di una persona che voleva bene alla nostra città, che cercava risposte ai problemi che ci sono nella nostra provincia. Il suo sorriso è sempre stata la cosa più bella, mi ricordo ancora quando abbiamo fatto l’iniziativa in Comune per il regolamento urbanistico come Camera di commercio. Lei ha partecipato a diverse sedute, noi andavamo lì come pubblico, era sempre presente. Una grande lavoratrice: quando staccava si precipitava per partecipare alle riunioni e agli incontri”.