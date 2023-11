Massa, Francesco Gabbani in ospedale canta per i pazienti oncologici

Massa (Massa Carrara), 30 novembre 2023 – Un concerto a sorpresa, una vera e propria improvvisata nel reparto di oncologia dell’ospedale Apuane di Massa. A metterla in scena è stato Francesco Gabbani, da sempre molto legato alla sua terra.

Il concerto, andato in scena ieri ma di cui si è appreso solo oggi, 30 novembre, si è svolto nell’ambito dell'attività dell'associazione "Donatori di musica", una rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009 per realizzare e coordinare concerti - e offrire così momenti di svago e sollievo - negli ospedali. Gabbani ha regalato alla platea, i suoi più grandi successi e non solo.

Mambrini, direttore dell’ospedale, lo ha ringraziato per la magia e la serenità che ha saputo trasmettere a pazienti, familiari e operatori sanitari, quasi stupiti di trovarsi di fronte un cantante così noto ma anche così disponibile: si è trattenuto a lungo con loro nella sala policonfessionale del NOA, non negando a nessuno un sorriso, un autografo, una foto o un selfie.

Attentissimo in particolare ai bambini Gabbani, dopo il concerto con i ''Donatori di musica'', ha fatto anche visita alla Pediatra di Massa, con tanto di taglio di torta benaugurante e di foto nella ludoteca e nelle stanze dei piccoli pazienti in cui era possibile farlo.