Incidente sul lavoro in un cantiere navale, operaio di 33 anni in codice rosso

Carrara, 24 ottobre 2024 - Incidente sul lavoro poco prima delle 11.30 di questa mattina in un cantiere navale a Marina di Carrara. Secondo quanto ricostruito, un operaio di 33 anni è caduto da circa 2 metri in cantiere navale ed è stato trasportato, cosciente, in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa. L’operaio. secondo le prime fonti sanitarie, avrebbe riportato un trauma vertebrale. Insieme ai primi soccorsi, è intervenuta sul posto anche ambulanza infermieristica di Marina di Carrara. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità.