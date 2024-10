Meccanico ternano travolto e ucciso. Recuperava un mezzo in panne

È un meccanico ternano sessantenne, residente in città, la vittima dell’incidente stradale, che si configura anche come l’ennesima tragedia sul lavoro, avvenuto intorno alle 19 di ieri lungo la superstrada Terni-Rieti, all’altezza di Greccio, in direzione Terni. L’uomo aveva raggiunto quella zona del territorio reatino con un carro-attrezzi per recuperare un mezzo rimasto in panne, evidentemente a seguito di una richiesta di soccorso. Proprio durante le operazioni di recupero del mezzo in avaria, il sessantenne ternano è stato travolto da un’auto in transito, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il personale di un’ambulanza del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Rieti e le pattuglie della polizia stradale, a cui spetterà l’esatta ricostruzione della dinamica della tragedia. Il conducente dell’auto che ha investito la vittima in un primo momento non si sarebbe accorto dell’urto, per poi però tornare indietro. Nella tarda serata di ieri l’auto investitrice era ancora presente sul luogo dell’incidente. Il tratto di superstrada teatro della disgrazia, come detto lungo la carreggiata in direzione Terni, è stato chiuso all’altezza di Contigliano per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici della polizia stradale.

Ste.Cin.