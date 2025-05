Carrarese-Modena 2-1: impresa degli apuani che in 10 battono gli emiliani. Salvezza vicina

Carrara, 4 maggio 2025 -Una vittoria conquistata in dieci contro undici che molto probabilmente sancisce la salvezza della Carrarese ed esemplifica nel modo migliore il carattere e l’essenza di questa squadra.

Parte molle e un po’ contratto l’undici di Calabro che deve rinunciare in extremis agli infortunati Bleve e Giovane. Il Modena è più aggressivo, tiene palla nella metà campo avversaria e dà la sensazione di avere più voglia. L’ex Bozhanaj riesce ad arrivare comodamente al tiro dal limite tre volte nel primo quarto d’ora ma senza far male. Al 19’ gli azzurri si fanno sorprendere su un lancio in verticale: Gliozzi viene atterrato prima dell’ingresso in area di rigore da Fiorillo che viene espulso da Perri dopo il richiamo del var. Calabro sacrifica Torregrossa. Sulla successiva punizione dal limite Bozhanaj calcia appena fuori. Nel momento di maggiore difficoltà la Carrarese tira fuori gli artigli. Al 39’ su una ripartenza un cross di Zanon viene deviato con la mano da Di Pardo dopo un’uscita a vuoto di Gagno.

L’arbitro decreta il rigore ma passano minuti prima di avere la conferma del var. Dal dischetto va lo specialista Schiavi che non sbaglia spiazzando il portiere. Il Modena si fa pericoloso nell’ultimo dei cinque minuti di recupero con un rasoterra di Gerli bloccato a terra da Ravaglia. Nella ripresa ancora Carrarese sugli scudi con una potente punizione di Cicconi al 53’ respinta a fatica da Gagno. I canarini rispondono un minuto dopo con una conclusione di Di Pardo in area appena sopra la traversa.

Il Modena la pareggia al 61’ anche lui su rigore procurato da un fallo di mano. Stavolta è Fontanarosa ad impattare il tiro di Gerli. Dagli undici metri Gliozzi spiazza ravaglia. In inferiorità numerica i marmiferi tengono botta e sfiorando anche il 2 a 1 al 73’ col cross di Bouah per Cicconi che sul lato opposto calcia di forza ma troppo alto. I canarini si rendono pericolosi al 75’ su punizione appena alta di Kamate. Quando il pari sembra scritto ecco spuntare la testa di Illanes su punizione tesa di Cicconi. E’ il minuto 89’ ed il Modena non riesce più a reagire. I festeggiamenti azzurri alla fine sono quelli di chi sa che l’obiettivo stagionale è raggiunto.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Fontanarosa; Zanon (66’ Bouah), Zuelli (66’ Milanese), Schiavi (86’ Melegoni), Cicconi; Torregrossa (23’ Ravaglia), Cherubini; Finotto (86’ Shpendi). A disp. Mazzi, Oliana, Coppolaro, Capezzi, Belloni, Cerri, Manzari. All. Calabro.

MODENA (3-4-2-1): Gagno, Magnino, Zaro, Vulikic; Di Pardo (68’ Idrissi), Gerli, Santoro (68’ Defrel), Cotali (59’ Duca); Kamate (84’ Oliva), Bozhanaj (59’ Caso); Gliozzi. A disp. Bagheria, Seculin, Botteghin, Beyuku, Cauz, Pergreffi, Ponsi. All. Mandelli.

Arbitro: Perri di Roma 1; assistenti Fontani di Siena ed Arace di Lugo di Romagna; quarto uomo Cappai di Cagliari; Var Giua; Avar Sacchi.

Marcatori: 42’ Schiavi (C), 63’ Gliozzi (M), 89’ Illanes (C).

Note: spettatori 4194 per un incasso di 51.529 euro; espulsi al 19’ Fiorillo, al 93’ Oliva; angoli 0-6; ammoniti Cotali, Santoro, Cicconi, Kamate, Illanes; recupero 5’ e 6’.