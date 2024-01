Fermana-Carrarese 0-0, apuani senza gol contro l’ultima in classifica

Fermo, 6 gennaio 2023 – Trasferta deludente per la Carrarese che non riesce a passare sul campo della Fermana ultima in classifica. Alla fine il punto conquistato soddisfa solo i padroni di casa che, con grinta, fermano gli apuani. Per la squadra di Dal Canto, comunque, si tratta di un’occasione persa. Gli apuani premono di più e vanno vicini al gol, ma anche i marchigiani hanno le loro occasioni.

FERMANA(4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Fort, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Fontana; Misuraca, Curatolo, Tilli. A disp: Borghetto, Mancini, Pinzi, Vessella, Grassi, Gianelli, Esposito, Badji. All. Protti.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Illanes; Zanon, Della Latta, Cerretelli, Schiavi, Cicconi; Simeri, Panico. A disp. Tampucci, Mazzini, Imperiale, Zuelli, Opoola, Raimo, Cartano, Capello, Giannetti. All. Dal Canto.