Assoutenti e Anmic Massa-Carrara all'Expo consumatori nazionale di Ancona

Massa Carrara, 25 novembre 2024 – Tra i partecipanti all'Expo nazionale consumatori 4.0 “stili di vita” di Assoutenti di ad Ancona, c'erano anche Lorenzo Gallini e Roberto Pistone.

Il presidente provinciale dell'associazione a tutela di utenti dei servizi pubblici e dei consumatori, che ha sedi i tutta Italia e anche a Massa, a tal proposito dichiara: "E' stata l'occasione sia per confrontarmi con presidenza e segreteria al consiglio nazionale – sottolinea Gallini – che per fare il punto sull'attività svolta in provincia a sei mesi dall'apertura della sede, tra bilanci di fine anno e progetti per il futuro”.

Mentre Pistone, promotore del protocollo d'intesa nazionale tra Anmic e Assoutenti, si dice "soddisfatto di aver presenziato alla stretta di mano tra i presidenti Nazaro Pagano e Gabriele Melluso, che oltre a sancire l'accordo tra le nostre associazioni – ricorda il presidente provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili – consente ai rispettivi utenti di beneficiare di numerosi strumenti e tutele”.

Una tre giorni quella marchigiana, ricca di presentazioni, tavoli tecnici, workshop, mostre e proiezioni, a cui hanno portato il loro contributo europarlamentari, rappresentanti del governo, della politica nazionale, di imprese e associazionismo. Tra queste anche altre associazioni dei consumatori tra cui Udicon, Confconsumatori e Movimento consumatori. Per Assoutenti con il presidente nazionale, soddisfatto "per la riuscita – dichiara Melluso – e per gli impegni assunti per migliorare la vita di utenti e consumatori”, c'erano anche Furio Truzzi, presidente Consumers forum e presidente onorario, la vice presidente nazionale Rosaria Stifano, la segretario generale Maria Alliney, il tesoriere nazionale Enzo Gaudiosi, promotore del progetto protezione civile e sanità e Gianni Romeo, del gruppo di acquisto solidale, che collabora con la sede apuana per gli ambiti di energia elettrica e gas naturale.

Tra i numerosi ospiti anche l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi e il presidente di Unione coltivatori italiani Mario Serpillo.