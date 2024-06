La Carrarese vuole la B: il tifo di un’intera città per aiutare gli azzurri nella finale col Vicenza

Carrara, 9 giugno 2024 – Un’intera città si fermerà questo pomeriggio a partire dalle ore 17:30. Allo stadio dei Marmi si gioca Carrarese-Vicenza la partita che vale la promozione in serie B.

Si parte dallo 0 a 0 del Menti di mercoledì scorso. Chi delle due vince si porterà a casa il Trofeo della Lega Pro, consegnato dal presidente Matteo Marani, assieme al lasciapassare per la Cadetteria.

In caso di parità al novantesimo si giocheranno due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si concluderà coi calci di rigore. Lo stadio dei Marmi è andato esaurito in pochissime ore e conterrà 4606 spettatori, il massimo consentito anche grazie ad un’ordinanza della sindaca Serena Arrighi che ne ha aumentato la capienza di 1000 posti. Il resto della popolazione carrarina potrà assistere all’evento da casa o in uno dei tanti esercizi commerciali cittadini che rimarranno aperti per tifare, soffrire e (si spera) gioire tutti insieme davanti ad uno schermo. La partita, infatti, verrà trasmessa in diretta sulla televisione pubblica (Rai 2) oltre che sulla pay Tv (Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251) ed in streaming (RaiPlay, Now e Skygo). Carrara e la Carrarese, insomma, saranno sotto gli occhi di tutta Italia.

La città, le istituzioni, le forze dell’ordine si sono prodigate e si impegneranno al massimo per garantire la perfetta riuscita della manifestazione confidando anche nel senso di responsabilità e di civiltà degli abitanti di Carrara. In questo senso sarà inutile e di ostacolo assembrarsi nell’area dello stadio per chi non avrà titolo per accedervi. La giornata sarà lunghissima. Già alle ore 14 gli ultras si ritroveranno sotto la Nord e successivamente andranno ad accogliere il pullman della squadra nel piazzale antistante la tribuna. Un saluto caloroso per farli subito entrare in clima partita facendogli sentire l’affetto dei fedelissimi. Lo stadio inizierà, quindi, a colorarsi di giallo-azzurro già ore prima dell’inizio della gara.

Nei giorni scorsi è stata una corsa ai biglietti, anche per i consiglieri comunali che non entreranno allo stadio con i ticket della Lega Calcio, assegnati alle autorità. Anche il presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici ha regolarmente acquistato il biglietto, facendo la fila nei punti vendita o online. Il vice presidente del consiglio Luca Vinchesi invece, per scaramanzia, guarderà la partita in diretta televisiva. Allo stadio, presente e pagante come al solito, anche il consigliere comunale di FdI Massimiliano Manuel, da sempre gran tifoso della Carrarese.

La consigliera Maria Mattei ha rinunciato: "Conosco bene le difficoltà che i tifosi stanno vivendo in questi giorni per riuscire ad avere un biglietto – scrive Mattei –. Lo so perché ho marito, suocera e cognata che da anni seguono la Carrarese. Seguirò con simpatia la squadra, come ho sempre fatto, grazie al loro racconto". "Ho acquistato tre biglietti per me e famiglia regolarmente – dice la consigliera di maggioranza Alberta Musetti –, dopo quattro ore di ‘lotta’ al computer con il sito imbarazzante di Etes". "Sono riuscito ad acquistare due biglietti di gradinata, per me e mio figlio, sulla piattaforma web Etes – scrive il consigliere Guido Bianchini –, dopo quasi 4 ore di tentativi a vuoto tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina e so che come me hanno fatto diversi altri consiglieri di maggioranza e anche alcuni assessori, mentre diversi altri non ci sono riusciti e dovranno seguire la partita in Tv".

In questi giorni è stata fatta incetta di bandiere, magliette, sciarpe e di ogni gadget possibile. Ognuno vuol arrivare allo stadio vestito a festa, pronto per la serata di gala. Prima, però, ci sarà la partita, che sarà tutt’altro che una formalità, ed il suo cerimoniale d’apertura prefissato nei dettagli dalla Lega. Dopo l’ingresso in campo delle squadre assieme ai bambini verrà eseguito anche l’inno di Mameli cantato da Irene Fornaciari, cantautrice figlia di Zucchero. I palpitanti novanta minuti di gioco, con possibili appendici di supplementari e rigori, consegneranno la vincitrice e faranno scattare la cerimonia di premiazione con tanto di palco e red carpet e sfilata dei giocatori della società vincente con consegna delle medaglie e del trofeo al capitano della squadra sotto le note di "We are the champions". A quel punto se i "campioni" saranno quelli della Carrarese l’attesa di oltre 70 produrrà sicuramente una festa incontenibile, destinata ad andare avanti per tutta la sera con caroselli per le strade e manifestazioni di giubilo ma anche a proseguire nei giorni a seguire.

