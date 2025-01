Derby choc per la Carrarese che ne prende quattro dallo Spezia

Carrara, 19 gennaio 2025 – La Carrarese sceglie la partita peggiore per perdere l’imbattibilità allo stadio dei Marmi crollando inopinatamente nel derby contro lo Spezia, sentitissimo da tutta la città.

Dopo le prime concitate battute di gioco i bianchi di Luca D’Angelo hanno preso il sopravvento creando le prime occasioni da rete e sfruttando in particolare la corsia di destra dove Elia all’11 ha servito Pio che di testa non ha inquadrato la porta e al 15’ ha costretto Bleve alla parata a terra. Il gol è arrivato al 20’ ancora su azione di Elia che ha saltato Cicconi e centrato per l’inzuccata vincente di Pio Esposito. Bleve è uscito per infortunio sostituito da Chiorra. Il monologo delle Aquile è continuato con la conclusione di Degli Innocenti respinta proprio da Chiorra e in pieno recupero è arrivato il 2 a 0 propiziato da una imbeccata di Salvatore Esposito per il fratello che ha segnato da dentro l’area. Nella ripresa Calabro ha effettuato un paio di cambi e la Carrarese è ripartita più pimpante ma su un rilancio di Elia si è fatta trovare scoperta al 49’ e Kouda ha freddato Chiorra chiudendo il match. In uno stadio ammutolito lo Spezia ha trovato anche il quarto gol al 59’ con un colpo di testa di Elia.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve (23’ Chiorra); Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cicconi (52’ Belloni); Shpendi (60’ Palmieri), Cherubini; Finotto (46’ Cerri). A disp. Mazzi, Coppolaro, Bouah, Capezzi, Maressa, Falco. All. Calabro.

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Nagy (33’ Bandinelli), Esposito S., Degli Innocenti (63’ Candelari), Reca (74’ Aurelio); Kouda (63’ Falcinelli), Esposito F. (74’ Ciolak). A disp. Mascardi, Leonardo, Ferrer, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

Arbitro: Sozza di Milano; assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Tegoni di Milano; quarto ufficiale Ancora di Roma 1; Var Manganiello di Pinerolo; Avar Muto di Torre Annunziata.

Marcatori: 20’ e 48’ pt Esposito P. (S), 49’ Kouda (S), 59’ Elia (S).

Note: spettatori 3602 per un incasso di 46.692 euro; angoli 4 a 3; ammoniti Kouda, Shpendi, Esposito F., Oliana, Schiavi, Vignali; recupero 4’ e 2’.