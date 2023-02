La sfilata nel cantiere: evento Armani di Marina di Carrara, vip e lusso per festeggiare lo yacht

Tre momenti della serata. A sinistra Armani con Claudia Gerini

Marina di Carrara, 12 febbraio 2023 – Il luogo della sfilata è stato particolarmente insolito, il cantiere navale di The Italian Sea Group.

Admiral, lo yacht firmato Armani

Allestito per una serata di moda e glamour con una cena placé degli stellati Fratelli Cerea di Bergamo. Una serata top, che ha visto Marina di Carrara protagonista. Con tanti vip. Erano 700 gli ospiti.

L’occasione? La collaborazione tra Giorgio Armani e The Italian Sea Group per la realizzazione di uno yacht da sogno i cui interni sono firmati proprio da Giorgio Armani. E il super yacht era proprio lì. Ha fatto da sfondo alla serata.

Un appuntamento con il gotha del fashion e tanti vip. Tra gli altri, si sono visti le attrici Claudia Gerini e Kasia Smutniak. Una serata che dimostra una volta di più l’importanza che ha assunto la cantieristica sulla costa toscana, nella provincia di Massa Carrara e in Versilia.

Lo yacht lungo 72 metri è stato celebrato anche con una sfilata di Armani, che si è svolta appunto negli hangar della società

"Il mare e il design sono due mie grandi passioni", ha commentato Giorgio Armani. "Con questa nuova collaborazione ho esteso al mondo della nautica la mia idea di arredo, nella quale, come nella moda, estetica e funzione vanno

"Questo megayacht, risultato di una entusiasmante partnership di cui sono estremamente orgoglioso, rappresenta un'ulteriore conferma della nostra capacità di misurarci in progetti unici e sempre più ambiziosi con brand d'eccellenza "Made in Italy", con cui condividiamo i medesimi valori - commenta Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group - Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica ha contribuito ad accrescere ulteriormente la nostra sensibilità estetica”.