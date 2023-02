Ecco l’Admiral firmato Armani: il megayacht che stupirà il mondo

La cena di gala e lo yacht sull sfondo

Marina di Carrara, 12 febbraio 2023 – Tutto è cominciato nel 2020, durante il lockdown, nella villa a Forte dei Marmi di Giorgio Armani. A far visita al grande stilista è stato l’imprenditore Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group.

Ad accomunarli l’amore per il mare. Poi la decisione di collaborare al progetto per realizzare il megayacht Admiral di 72 metri che ieri sera è stato svelato nel cantiere navale di Costantino a Marina di Carrara (ex Cantieri Apuania): un evento esclusivo con 650 invitati, e allora su il sipario per questo capolavoro di design e tecnologia che sarà terminato nel 2024 e anche una magica sfilata (con standing ovation finale) nel modernissimo hangar, curata personalmente dallo stilista con le collezioni femminili e maschili di Giorgio Armani per l’estate 2023.

Proiezioni sulla bellezza di Admiral, brand di riferimento di The Italian Sea Group fondato nel 1966 e acquisito dal gruppo di Costantino nel 2011, che ha una forte impronta architettonica. Progettato da Armani che ha disegnato esterni ed interni, coadiuvato dal suo team con il Centro Stile Admiral, per una fusione dell’eccellenza del mondo della nautica italiana e quello della moda.

Il megayacht è stato già acquistato da un imprenditore straniero (pare greco) e altri due stanno per essere ordinati.

"Il mare e il design sono due mie grandi passioni - racconta Giorgio Armani , presidente e amministratore unico del Gruppo Armani, mentre dà gli ultimi tocchi al defilè nell’hangar di The Italian Sea Group, una location insolita per mostrare il suo stile - Con questa nuova collaborazione ho esteso al mondo della nautica la mia idea di arredo, nella quale, come nella moda, estetica e funzione vanno in accordo unendosi in uno stile naturale ed elegante. Un progetto stimolante che mi ha consentito di creare con Armani/Casa ambienti personalizzati, come abiti su misura, con la stessa cura artigianale nella scelta dei materiali e delle lavorazioni".

Serata di gala zeppa di personalità della nautica, della finanza, armatori e vip, con ospiti bellissime come Kasia Smutniak, Claudia Gerini e Barbara Ronchi.

Presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani e l’imprenditore Brunello Cucinelli. Menu curato da Vittorio da Bergamo. In questo primo Admiral armaniano spiccano il minimalismo senza tempo che da sempre appartiene alla filosofia del creativo, e l’essere un megayacht di alto livello, elegante, essenziale e sofisticato.

Rigore e fascino sono altri elementi primari. Linee curvilinee all’esterno in equilibrio speciale coi volumi geometrici e tutta luce. Interni di un lusso ricercato in toni neutri, appena accennati.

"Questo megayacht, risultato di una partnership di cui sono orgoglioso - racconta Giovanni Costantino - rappresenta la nostra capacità di misurarci su progetti unici e sempre più ambiziosi con brand di eccellenza Made in Italy con cui condividiamo medesimi valori. Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica ha accresciuto la nostra sensibilità estetica". The Italian Sea Group produce nautica di lusso e ha, oltre ad Admiral, anche altri brand: Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti.