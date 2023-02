Italiano: "Questi risultati iniziano a dare fastidio. Serve molta più attenzione"

Vincenzo Italiano durante Juventus-Fiorentina

Firenze, 12 febbraio 2023 - L'amarezza prevale anche dopo la partita dell'Allianz Stadium. Vincenzo Italiano sembra un misto tra il rammaricato e l'arrabbiato, anche perché i problemi della sua Fiorentina sono sempre gli stessi. La sconfitta di misura contro la Juventus è l'emblema di un momento complicato sul piano dei risultati e della classifica. Queste le parole del tecnico viola a fine partita.



In zona offensiva fate sempre fatica a concludere, ma per una volta si può dire che regalate troppo in quella difensiva?

"Non voglio ripetermi, quello che accade negli ultimi metri è chiaro. Bisogna avere molta più attenzione, anche se qui è impensabile non concedere alla Juve, che ti mette sotto pressione e ti tira in porta. Però abbiamo concesso due-tre ripartenze su palla nostra, questo non può accadere. Siamo stati sempre in partita, abbiamo dato filo da torcere a loro che hanno una squadra di grandi campioni. Peccato, è un'altra partita che non ci lascia contenti. Ed è una costante che inizia a darci fastidio".



Cosa dirà ai suoi giocatori domani alla ripresa degli allenamenti?

"Se tu hai più determinazione gli fai gol, sicuro. Nel primo tempo ci sono state situazioni clamorose, poi non possiamo concedere quelle ripartenze su palla nostra. Più attenzione, più concentrazione e furore. Non si spiega il fatto che non si prenda punti in così tante partite".



Oggi ha scelto Kouame come prima punta lasciando fuori Jovic e Cabral. Come mai questa scelta?

"La partita l'avevamo pensata bene, loro ci aspettavano e non volevamo essere statici. Kouame ci poteva dare profondità e dinamismo, con due esterni rapidi e veloci come Gonzalez ed Ikoné per non dargli modo di ripartire. Kouame ha già giocato in quel ruolo con ottimi risultati: lui dà l'anima, corre e si sacrifica, poi è chiaro davanti c'era la Juve oggi, non era semplice nemmeno per lui, che comunque ci dà sicurezze".



Con che spirito vi approcciate a riprendere il cammino in Conference League?

"Adesso riparte la competizione europea, dobbiamo onorare l'obiettivo al meglio. Il Braga è una squadra tosta da affrontare, non facile, ma c'è una buona base di prestazione che dobbiamo condire con questi aspetti che mancano: sono convinto che nella doppia sfida possiamo ben figurare".