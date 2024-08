Zucchero e Paul Young per il fischio d’inizio

La macchina organizzativa diretta dal direttore operativo della NIC Alessandro Rossini ha apportato gli ultimi ritocchi per la partita "Del Cuore" in programma stasera dalle 20,30 sotto la luce artificiale dello stadio “Lunezia” a Pontremoli. Una partita che mette a confronto la Nazionale Italiana Cantanti diretta dal diggi Gian Luca Pechini e la squadra del Lunisiana Soul di Zucchero. In campo due formazioni impegnate per portare un aiuto sinergico a favore dei disabili e autistici. Entusiasmo e solidarietà sono le parole d’ordine che portano a Pontremoli, nella città del Premio Bancarella big della musica di notevole rilievo internazionale, pronti a scendere sul “Lunezia” nella partita legata alla solidarietà, ma ‘irrobustiti’ dalla passione per lo sport, quello che da 30 anni muove i giocatori e lo staff della Nazionale Italiana Cantanti.

Il selezionatore Sandro Giacobbe, oltre trecento partite con la NIC ha confermato la partecipazione alla gara di Pretelli, Vallesi, Alessio Mannini, Moreno il Biondo, Orefice (Kritical), Ubaldo Pantani, BNKR 44, Oskar Statuto, il 3, Niveo, Moreno. Il calcio d’avvio alla partita è affidato all’ideatore dell’incontro-solidarietà del Cuore ‘Zucchero’ legato da profonda amicizia al compianto onorevole Enrico Ferri, la star mondiale da trent’anni residente nella Città del Libro, nel calcio d’avvio godrà della complicità di Paul Young. L’idea-progetto solidarietà sostenuta dall’amministrazione del comune di Pontremoli diretta dal sindaco Jacopo Maria Ferri e dall’assessore allo sport Manuel Buttini.

E nel segno della musica il CT Fabio Capello del Lunisiana Soul schiererà fra i pali il campione mondiale 2006 Gian Luigi Buffon. Il numero Uno più famoso, oggi capo delegazione della Nazionale Italiana, contro la Nic potrà fare affidamento sull’apporto dell’ex attaccante del Torino, Atalanta, Chievo Verona Simone Tiribocchi, in difesa Simoncini, Filippi, Blue Fornaciari (il figlio di Zucchero, Dghoughi, a centrocampo Riccardo D’Angelo, Uberti, Tedeschi, Davide D’Angelo, in attacco il due De Negri – Tiribocchi, in panchina pronti per ogni evenienza: Leri, Lecchini, Ferrari, Ribolla, Morini, Occhipinti.

Enrico Baldini