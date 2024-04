Ztl nelle strade di Marina. Scattano i primi divieti di transito e sosta in centro

Prima settimana di Zona a traffico limitato a Marina di Massa, disposta con ordinanza del comandante Giuliano Vitali da ieri al primo maggio. Dalle 12 alle 24 chiuse al traffico via Ascoli, fra via Rossi e via Colombo, e la stessa via Colombo con rimozione coatta, dalle 17 alle 24 in piazza Pellerano corsia lato monte e lato Carrara, poi via Zini, tratto dal parcheggio retro Chiesa-Via Don Sturzo e in via Rossi da piazza Betti a via Ascoli. Nel caso in cui le aree fossero oggetto di occupazione da parte di bancarelle o altro per manifestazioni o fiere promosse dall’amministrazione, il transito veicolare verrà interdetto anche per i residenti e clienti dell’attività ricettive con parcheggio area privata ed anche per il carico/scarico merci per le attività ubicate all’interno delle aree suddette.