Zootecnia e futuro. Domani il convegno

“Zootecnia: una risorsa fondamentale per le aree interne. Gestire le emergenze sanitarie e tutelare gli allevamenti“. E’ questo il titolo del convegno in programma per domani dalle 9.30 a Pontremoli all’agriturismo Filippi (via Cascine, Oppilo). I lavori saranno aperti da Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana. Quindi i saluti di Gianluigi Giannetti, presidente Unione dei Comuni della Lunigiana; Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli; Emiliano Centofanti, presidente ATC 13 Massa. A seguire, si svolgeranno gli interventi di Luca Simoncini, presidente

Cia Toscana Nord; Marco Ferretti, Regione Toscana, “Il Piano Regionale per la gestione della PSA in Toscana”; Alessio Capecci, rappresentante Sanità Regione Toscana, sul “Ruolo, funzioni ed attività dei GOT in Toscana”; Francesca Pocai, direttore FFUOC Sanità Animale ASL Toscana Nord Ovest,

“La gestione delle emergenze sanitarie”.

Chiusura dei lavori a cura affidata a Valentino Berni, presidente Cia Toscana.

Per partecipare all’iniziativa iscriversi a questo link: https://www.agricolturadelfuturo.it/11596990602p

Un intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.