Zonder espone a Palazzo Monzoni

Oggi alle 17,30 nelle sale di Palazzo Monzoni in via Carriona 35 si inaugura la mostra ‘Pisces clarissime audiunt’ del pittore Pier Luigi Mosti in arte Zonder. La mostra si potrà visitare fino al 12 gennaio. Nelle opere di Zonder l’esperienza personale è riletta in una dimensione collettiva e su scala globale, e mentre i paesaggi dipinti raccontano di suggestioni e immaginari dal trasporto onirico, diversamente i materiali impiegati, in primis il supporto su tela grezza usata nel commercio delle merci via mare, rimandano alla ruvidità della società globalizzata dove l’incontro tra culture è affidato anche allo sfruttamento di aree geografiche e popolazioni primariamente non occidentali.

La mostra è sponsorizzata dall’Acqua San Carlo.