Yoga e musica Domenica ’Selvatica’ sulle Alpi

Selvatica è la giornata promossa dall’associazione apuana Sentiero Undici nello splendido scenario dell’Alpe di Puntato. L’appuntamento è per domani a partire dalle ore 10 tra le montagne delle Alpi Apuane con la lezione di yoga di Noelia Perez Montoro e Sara Orrico di Spazio yoga satsang, seguita dai concerti del duo Balkanika e del trio Feti di pietra. Sentiero Undici è l’associazione formata da Livia Guadagnucci, Alice Loberti, Giulio Cucurnia e Chiara Giannetti, che "vuole contribuire a ridare maggiore vita al nostro territorio con un’energia nuova e fresca – spiega la presidente Guadagnucci – stimolando e arricchendo il panorama locale con una serie di attività, tra cui concerti, mostre, installazioni artistiche e workshop".

E’ il primo evento dopo la presentazione al Bagno Fassoni di Marina di Massa e "per incuriosire e coinvolgere i giovani come noi e per far conoscere le bellezze del nostro territorio – sottolinea Cucurnia – abbiamo scelto una location unica". L’azienda agricola biologica Alpe di Puntato di Stazzema, immersa nel parco delle Alpi Apuane dell’alta Versilia e gestita dal massese Rayan Ciaglia. Con un panorama unico sull’Appennino Tosco Emiliano, L’Alpe di Puntato gode della fauna e della flora tipiche delle nostre montagne, offrendo sia rifugio che attività come passeggiate, trekking, arrampicate, biking e visite guidate ai tesori delle Apuane.

"Coltiviamo l’orto ispirandoci ai principi dell’agricoltura biologica e promuovendo il recupero di semenze antiche e varietà autoctone – spiega Ciaglia, detto anche "L’uomo de l’Alpe" – svolgiamo attività apistica producendo miele di castagno e millefiori, produciamo luppolo in collaborazione con il birrificio artigianale La Staffetta di Calci e organizziamo feste a tema ed escursioni toccando le mete delle montagne nei dintorni". Un’azienda agricola multifunzionale di cui si era innamorata anche la conduttrice Daniela Ferrolla, quando l’Alpe di Puntato è stata protagonista di un reportage di Linea Verde della Rai, mentre prossimamente lo sarà di Studio aperto Mag, programma di Italia 1. "Chiunque fosse interessato a partecipare o assistere alle iniziative, con la possibilità di pranzare con noi – fanno sapere i promotori – ci contatti ai numeri 338 6983417 o 345 4085399 per prenotarsi".

Stefano Guidoni