Yoga e meditazione a Massa per il corpo e lo spirito

Una giornata dedicata al ‘cuore’ fra spirito e corpo che serve anche a fare del bene. E’ questo il senso dell’iniziativa organizzata dal centro Nonsolo-Yoga dei maestri di yoga e meditazione, Marzia Padeletti e Gianbattista Tonini (nella foto), per il 29 settembre in occasione della Giornata mondiale del cuore. All’interno del centro in via Pellegrini, zona stazione di Massa, accanto al Penny market, offriranno una pratica yoga e meditazione alle ore 18 fino alle 19.30: la pratica comprenderà posizioni e sequenze yoga che favoriscono la salute del cuore, tecniche di respirazione e meditazione sul cuore. I partecipanti offriranno un contributo volontario in denaro che sarà devoluto ai bambini che vengono operati e ospitati all’ospedale del cuore Pasquinucci di Massa, gestito dalla Fondazione Monasterio, per aiutare le famiglie che provengono dalla regione e anche da tutto il modo a sostenere le spese di accoglienza. L’incontro è aperto a tutti. "Ringraziamo la dottoressa Antoanela Gavanescu per il supporto – sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa benefica – e la dottoressa Eliana Franchi cardiologa all’Opa per il contatto con il direttore amministrativo Luciano Ciucci".