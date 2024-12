White marble marathon. Corridori da tutto il mondo sul lungomare apuano

Torna domenica 16 febbraio la White Marble Marathon con tante grandi novità per famiglie e appassionati. Quest’anno la manifestazione sportiva, che richiama per ogni edizione centinaia di corridori da tutto il mondo, raddoppierà il suo impegno sul territorio con eventi pensati per il giorno precedente la gara, sabato 15 febbraio.

La maratona, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo e, tra gli altri, di Dole Italia e Gaia. La grande novità 2025 è prevista sabato 15 febbraio con la prima edizione della ‘White Marble Marathon Urban trail’: una camminata veloce che si snoderà tra una parte del territorio di Luni, l’area del Muraglione, la spiaggia e la nuova passeggiata del porto di Marina.

Sempre sabato 15 febbraio è prevista sul litorale una festa per famiglie con Dj set più eventi d’intrattenimento e spazi per degustare prodotti del territorio.

White Marble Marathon è lieta di annunciare la presenza in città, in occasione della due giorni di eventi, della leggenda mondiale dell’ultramaratona Dean Karnazes. Il 15 febbraio ci sarà l’opportunità di incontrarlo con un esclusivo Meet & Greet prima dello Urban Trail. Nominato dalla rivista ‘Time’ tra le cento persone più influenti del mondo, Karnazes ha disputato maratone in tutti gli Stati Uniti e nei luoghi più aridi o freddi della terra, con una lista di successi che comprende anche la Badwater Ultramarathon: la corsa più dura al mondo.

"Siamo lieti di annunciare una nuova edizione della White Marble Marathon – commenta il patron Paolo Barghini – e vorrei ringraziare tutti i partner che supportano con entusiasmo la manifestazione. Si tratta di un evento sportivo importante con numeri di presenze sempre molto alti, oltre a rappresentare una bella cartolina del territorio. La novità dello urban trail sarà un ulteriore stimolo".

La gara della domenica prevede quattro tipologie di percorso sulla distanza come nelle passate edizioni: il percorso più veloce con la 10 chilometri ‘Per Davide’, poi la mezza maratona ‘Half Marathon’ da 21 chilometri, la ‘Marble Hero’ da 30 chilometri e infine la classica da 42 chilometri ‘White Marble Marathon’.

Il percorso si snoderà come da tradizione sul lungomare da Marina di Carrara passando per Marina di Massa fino a Forte dei Marmi, con partenza e arrivo lungo viale Colombo. L’organizzazione della White Marble Marathon sta lavorando per la definizione del percorso. Le medaglie sono state realizzate da esperti artigiani con marmo recuperato. Tra le novità, ai partecipanti della maratona da 42 chilometri sarà inciso sulla medaglia il proprio nome.

"E’ un piacere salutare questa nuova edizione – aggiunge la sindaca Serena Arrighi -. Una manifestazione che, anno dopo anno, si è affermata come appuntamento fisso non solo per la nostra città, ma anche per tantissimi professionisti e appassionati. Tengo a ringraziare Paolo Barghini e gli organizzatori".