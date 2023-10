White Carrara approda in laguna. A Venezia la presentazione

Oggi e domani sono di scena gli ultimi appuntamenti della White Carrara, la kermesse in corso in centro dallo scorso 17 giugno. Ma l’evento in programma per oggi si svolgerà nella villa Fürstenberg di Mestre, dove la dirigente alla cultura Cinzia Compalati e il curatore della White Claudio Composti parleranno della mostra nella giornata di studi ‘La scultura contemporanea e il saper fare artigiano del Made in Italy’ promossa da Banca Ifis con il coordinamento di Cesare Biasini Selvaggi. La giornata di studi fa parte del ‘Public Program’ nlla mostra di architettura della Biennale di Venezia, ed è stato promosso dalla direzione Creatività del ministero della Cultura.

Domani alle 18 il Mudac ospiterà la presentazione del catalogo ‘White Carrara023’. Saranno presenti l’assessore alla cultura Gea Dazzi, il direttore artistico Claudio Composti, la dirigente Cinzia Compalati e alcuni degli artisti che hanno partecipato a questa edizione della manifestazione. L’evento sarà anche l’occasione per restituire alla città i riscontri del convegno del giorno precedente. L’edizione 2023 di White Carrara è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con Imm e Fondazione Crc, con il patrocinio di Regione Toscana, il sostegno di Fondazione Marmo, la compartecipazione della Camera di commercio e il supporto di Cave Michelangelo, Henraux Spa, Robotor, Successori Adolfo Corsi, Erp di Massa Carrara.