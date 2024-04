Weekend con la neve: "Allungare la stagione per salvare gli impianti"

Il colpo di coda invernale ha imbiancato le piste alla stazione di Zum Zeri. Tanta neve che ha consentito l’apertura di tutti gli impianti il 25 aprile, qui festeggiata anche come liberazione dall’immobilità sulle piste sia pure al termine di una stagione davvero avara. E già l’ inverno senza neve ha penalizzato gli impianti sciistici che non riescono a fronteggiare la crisi economica, hanno già cercato di resistere ai due anni di pandemia tra chiusure e restrizioni, poi è arrivata la stangata con l’aggravio dei costi energetici. "Il bilancio è stato disastroso penso per tutto l’Appennino - dice il presidente della società no-profit che gestisce l’impianto zerasco Maurizio Viaggi - Se si pensa che i nostri impianti hanno funzionato a tempo pieno solo per 8 giornate in tutta la stagione, più queste ultime tre, si comprende anche la gravità del fenomeno per un comparto importante. Nel 2019 avevamo registrato 100 giornate, il divario si fa sentire perché Zum Zeri garantisce considerevoli livelli occupazionali, interventi sul territorio, sulla sostenibilità e sulle energie rinnovabili ed è un volano per turismo. Sicuramente dobbiamo fare alcune riflessioni sul futuro della montagna che non può prescindere dalla neve". Come uscire da questo vicolo cieco? "La nostra stazione ha le piste sull’erba, con poco innevamento riusciamo a garantire la sciabilità. Però è evidente che dobbiamo pensare a utilizzare i nostri impianti 365 giorni. Abbiamo già chiesto finanziamenti alla Regione e al Ministero del Turismo per una pista sintetica, un’opportunità per allungare la stagionalità. Poi stiamo lavorando per utilizzare gli impianti in estate per le mountain bike e le escursioni pedonali, abbiamo già sperimentato l’iniziativa che interessa molto l’outdoor". Come sono andati questi giorni di neve d’aprile? "Giovedì una giornata fantastica con tanta gente - aggiunge Viaggi - Abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della gestione degli impianti e dell’innevamento. Chi è venuto allo Zum Zeri era entusiasta. In questo momento l’innevamento prosegue anche se le condizioni meteo sono quelle di fine aprile, non proprio da neve e le previsioni annunciano l’aumento delle temperature. Stiamo cercando di capitalizzare il manto nevoso perché abbiamo bisogno di poter garantire la copertura dello strato nevoso per la giornata di domani. La novità è che apriremo alle 7 di mattina per consentire agli sciatori di godersi l’innevamento perfetto. Perché poi col passare delle ore la neve mollerà un po’. Siamo forse l’unico impianto in Italia che offre questa opportunità".

Natalino Benacci