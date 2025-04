Waterfront e Articolo 21 viaggiano di pari passo

Avanti tutta con i progetti legati ai fondi del Pnrr, e nonostante qualche ritardo i lavori stanno proseguendo. Lavori importanti che assieme ai progetti legati all’articolo 21 del marmo e ai lavori del waterfront andranno a ridisegnare il volto della città, dai monti al mare. Per quanto riguarda l’articolo 21 stanno per partire la riqualificazione del camposcuola di via Bassagrande a Marina di Carrara e il rifacimento della tribuna dei campi da calcio di Fossone. Due importanti progetti che viaggiano di pari passo con quelli del Pnrr e del Bando delle periferie, che come primo progetto prevede il recupero di palazzo Rosso e palazzo Pisani.

I dettagli dei progetti del Pnrr nelle parole dell’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini, che ha fatto il punto della situazione per il nostro giornale. "Trenta milioni di euro di fondi ministeriali, cinque milioni di risorse proprie del Comune di Carrara e dieci cantieri aperti: sono questi i numeri del Pnrr a Carrara – riassume l’assessore Moreno Lorenzini –. Parto dal citare queste cifre per dare un’idea della complessità del lavoro che stanno portando avanti i nostri uffici, che ringrazio molto. Gestire così tante risorse e così tanti cantieri, così complessi, significa anzitutto confrontarsi quotidianamente con problemi e necessità sempre nuovi che richiedono capacità e professionalità non banali. Nonostante qualche ritardo e qualche intoppo non possiamo quindi essere altro che soddisfatti per come stanno procedendo questi cantieri – conclude l’assessore Lorenzini –, diverse opere sono già concluse e tutte le altre, o quasi, stanno procedendo secondo i cronoprogrammi. Siamo tuttavia consapevoli che non è questo il momento per rilassarsi, c’è piuttosto da continuare a lavorare con ancora più impegno per portare a termine tutto secondo i tempi stabiliti". A. P