Votata in consiglio la Consulta immigrati: "La casa per gli stranieri"

In Comune una nuova Consulta. Si tratta di quella dedicata ai cittadini immigrati che in città sono numerosi. Così ha deciso il consiglio comunale che durante la seduta di lunedì ha approvato il regolamento. Un organismo di partecipazione e consultazione su tutti i temi e gli argomenti che riguardano le comunità di cittadini immigrati. Il prossimo passo sarà ora la pubblicazione di un avviso pubblico per selezionare i rappresentanti di associazioni ed enti presenti sul territorio che operano in questo settore. Una volta costituita la consulta servirà a dare voce e favorire l’incontro e il dialogo tra soggetti di diverse culture, attraverso il confronto e l’informazione reciproca. Oltre all’amministrazione e al consiglio comunale, il nuovo organismo avrà come suoi interlocutori le altre consulte che sono già state costituite, che sono quella delle Persone con disabilità, Anziani, delle Politiche giovanili e il ‘Progetto donna’ per le pari opportunità. "Sono felice e soddisfatta di aver completato l’iter per la costituzione della consulta dei Cittadini immigrati. Sono più di dieci anni che la consulta dei Cittadini immigrati mancava in città, ora andremo non solo a colmare questo vuoto, ma forniremo soprattutto a tantissime persone un luogo di confronto e di condivisione" ha detto l’assessore al Sociale Roberta Crudeli.