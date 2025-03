Volontari in campo per riaprire l’ostello

Una giornata di lavoro... volontario per riaprire l’ostello di Filetto. Nella suggestiva frazione del Comune di Villafranca si cercano persone disponibili a ripulire, sistemare, arredare il grande spazio che si affaccia sulla piazza della chiesa. Un ostello chiuso da tempo, che a breve, dopo i lavori di sistemazione, potrebbe aprire. L’annuncio che ha attirato l’attenzione arriva sui social, alla pagina dell’associazione ‘Iniziativa turistica’. "Domenica dalle 9 - si legge - una giornata di lavoro volontario al convento di Filetto, dove sorgeranno un nuovo ostello di accoglienza pellegrina e un ufficio di informazione e promozione turistica del territorio. Ognuno può partecipare ed essere così prezioso per ripulire, sistemare, arredare o solo aiutare, in vista del 3 aprile, quando un emissario della chiesa evangelica tedesca visiterà l’ostello per ospitare, nel 2026, centinaia di giovani pellegrini, futuri visitatori di queste terre. Appuntamento al convento alle 9, qualcuno offrirà una colazione".

L’ex convento di Filetto è stato, oltre 10 anni fa, sede dalla Scuola per la formazione e sicurezza in edilizia della Provincia con corsi e seminari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, operatori muletti, lavoro su funi, datati 2009. Poi l’amministrazione Cerutti aveva ottenuto contributi per la sua trasformazione in ostello, con tanto di acquisto arredi. Da allora nessuno ha mai partecipato ai bandi delle diverse amministrazioni che si sono succedute a Villafranca. Fino allo scorso dicembre, quando è stata sottoscritta la concessione per sei anni degli spazi e locali dell’ex Convento dal rappresentante legale dell’associazione Iniziativa turistica Aps. La destinazione è ‘ospitare pellegrini camminanti sulla Via Francigena, aprire un ufficio d’informazione e accoglienza turistica fornendo ai pellegrini prima colazione, ristoro, riposo e assistere le attività outdoor escursionistiche, bikers e storico-culturali, con attenzione alla sostenibilità degli ambienti e accessibilità alla struttura’. Iniziativa Turistica Aps, ente del terzo settore, è un’associazione di volontari, la sua fondazione risale al 2017, da allora ha svolto servizi e ricerche nei settori della formazione alberghiera, progettazione di ospitalità e accoglienza sostenibile e inclusiva, dal 2019 al 2022 è stata protagonista dell’accoglienza pellegrina sulla Via Francigena e sulla Via del Volto Santo gestendo gli ostelli di Altopascio e di Fivizzano. Sul territorio c’é attesa e un po’ di scetticismo, per troppi anni i fatti si è parlato di una futura apertura che però non è mai avvenuta. Il gestore spera che tante persone partecipino alla giornata di domenica. Online, sul sito Ospitalità religiosa, c’è la descrizione dell’ostello, con una breve storia e gli aspetti tecnici, la possibilità di chiedere informazioni e disponibilità. "Come in ogni nostra iniziativa - racconta il gestore - vogliamo coinvolgere la comunità e le associazioni, ecco l’idea di una giornata di pulizia e sistemazione dell’ex convento. Vogliamo infatti renderlo completamente attivo e fruibile per le centinaia di visitatori che arriveranno. Sarà un importante indotto per il Comune di Villafranca".

Monica Leoncini