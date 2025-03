Volontari in campo per l’alluvione di Empoli

La Protezione Civile Ser Fir Cb di Podenzana, presieduta da Alessandro Ruggeri, che già lo scorso anno si recò in aiuto per la drammatica alluvione che aveva colpito Faenza e la Romagna, di nuovo in azione. In queste ore infatti è operativa con un gruppo di volontari in possesso di necessarie attrezzature, nella provincia di Firenze dove numerose località sono messe in ginocchio dalla devastante alluvione di questi giorni. "Stiamo operando a Empoli, svuotando garage e scantinati - dice il presidente Ruggeri - al momento per fortuna le abitazioni non sono ancora state toccate, ma scantinati e garage sono purtroppo tutti sott’acqua. Abbiamo estratto qualcosa come 1700 metri cubi d’acqua, fino all’imbrunire, nella zona assegnata". Un ringraziamento è giunto dal presidente del Fir Ser provinciale: "Oltre alle colonne mobili nazionali, si è concluso con una giornata di duro lavoro, iniziato dalle prime luci dell’alba, l’intervento delle 3 Associazioni afferenti alla Fir Cb Toscana: Radio Cb Podenzana, Radio Cb Villafranca e Il castello di Tresana. Un grazie alle associazione e i loro volontari: Alessandro Ruggeri (capomissione), Rebecca Catalano, Raffaele Maffei, Claudia Drovandi, Luca De Pastena, Franco Antoniotti e Mauro Nobili". Roberto Oligeri