Volontari dell’Airc nelle piazze per le ’arance della salute’

Oggi i volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire i prodotti solidali dell’associazione. Si tratta di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro). "Simbolo di sana alimentazione – ricorda l’Airc – le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina".

Le arance dell’Airc oggi saranno a Massa (davanti al teatro Guglielmi), a Carrara (in piazza Matteotti), a Pontremoli (in piazza della Repubblica sotto il Comune), ad Aulla (in piazza Gramsci), a Caprigliola di Aulla (in piazza della Porta) e a Monti di Licciana Nardi (in piazza Giarella presso l’edicola).