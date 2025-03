’Vola’ dal Ponte di Ferro. Soccorsa un’anziana ferita e portata a Pisa in elicottero

Un risveglio con Pegaso che volava sul cielo di Carrara di domenica mattina. Ieri mattina, erano da poco passate le 10, l’elicottero del 118 con le ambulanze del soccorso, i vigili del fuoco e gli agenti del comissariato erano al Ponte di Ferro per un incidente. Una donna di 75 anni, per cause ancora da accertare, è caduta dallo storico ponte poco fuori dal centro storico, da un’altezza di circa 8 metri andando a finire il suo volo sul selciato dell’area sottostante, fra rovi ed erbacce. Impegnativo il recupero della donna che all’arrivo dei soccorritori era sveglia, vigile e in condizioni di salute non drammatiche.

I sanitari dell’elisoccorso, tuttavia, nonostante le condizioni della donna non fossero disperate, hanno disposto il trasferimento in un ospedale di secondo livello. Pertanto la donna è stata portata con l’elicottero all’ospedale di Cisanello a Pisa dove è stata ricoverata in codice giallo per un politrauma. Saranno ora i sanitari del nosocomio pisano a stabilire se ci siano o meno traumi interiori o cranici tali da poter pregiudicare lo stato di salute della donna e la successiva prognosi. Sarà la polizia del commissariato a dover accertare le cause dell’incidente e le modalità dell’accaduto.

Il fatto ha seminato profondo sconforto e curiosità in città, dal momento che gli abitanti del centro sono stati svegliati dalle sirenee dall’elicottero che per parecchio tempo ha sorvolato il cielo del centro cittadino. Immediato il tam tam dei social dove è partita la caccia all’identikit della poveretta e ai dettagli dell’accaduto.