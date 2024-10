Vittorio Prencipe è oro sul ring della “Dogali”

Una vittoria, due pareggi e due sconfitte sono il bilancio degli atleti della Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" che alla Dogali ha organizzato una riunione interregionale valida per cinque memorial: il 75° "Enrico Bertola", il 26° "Enrico Salomoni", il 23° "Luca Gasparotti", il 17° "Dino Galli", il 12° "Umberto Franchi". Sul ring pugili delle categorie school boys (combattimenti da tre riprese da 1’30’’), school girls (tre riprese da 1’30’’), junior (tre riprese da 2’), elite (tre riprese da 3’). Per la società di via Cattaneo l’unico successo è arrivato dal giovane Vittorio Prencipe (all’angolo Cristian Prencipe) che tra gli junior 50 kg. ha sconfitto ai punti Antonio Minasi (Francis Boxing Milano), confermandosi giovane di talento e dal futuro interessante.

Parità nei match tra Elisa Castiglione (all’angolo Ubaldo Forti e Valerio Cavallini) e Laura Parisi (Kid Saracca Parma) nella elite 57 kg.; tra Nicola Bui (all’angolo Michele Terenzoni e Cavallini) e Amed Arif (Grifa Gym Montecatini) nella elite 71 kg., al termine di due match belli e molto equilibrati. Sconfitta ai punti invece per Cristian Bistonte (all’angolo Terenzoni) che paga qualche ingenuità contro Gioele Fossi (Spes Livorno) nella school boys 48 kg.; e per Mirko Franchini (all’angolo Cavallini e Terenzoni) che contro Lorenzo Molinverno (Hage Boxing Milano) nella elite 63,5 kg., al ritorno sul ring dopo un anno e mezzo di assenza, paga la lunga lontananza dall’agonismo.

Limitata solo ad una esibizione per mancanza di un certificato medico dell’avversaria, la prova di Mia Paita (all’angolo Terenzoni) con Daria Neri (Spes Livorno) nella school girls 54 kg.. Negli altri match della riunione Francesca Dell’Aquila (Pro Vercelli) ha battuto ai punti Valeria Licara (Boxing La Spezia) negli junior 54 kg.; mentre Cristian Venturini (Boxing La Spezia) si è imposto ai punti contro Daniele Ducci (Paradiso Boxe Firenze) nella school boys 60 kg..

Gli arbitri erano Veronica Ponsiglione di Livorno, Faik Zami di Massa, Cinzia Sarcemi di Prato, Alessandro Lo Sorgio di Firenze; commissario di riunione Carmen Luis Bianchi, speaker Aldo Raffi. Nel corso della riunione il presidente Gualtiero Magnani e il ds Franco Franchini hanno consegnata una targa ricordo a Renza Bertola, nipote di Enrico Bertola, lo sfortunato pugile deceduto negli USA nel 1949 in seguito ai colpi ricevuti in un combattimento massacrante.

Maurizio Munda