Visite mediche gratis grazie al Lions Club

Arriva ’Lions in piazza’, evento oggi in piazza della Repubblica a Pontremoli dedicato alla prevenzione medica durante il quale si potranno eseguire, grazie a tanti medici volontari, visite gratuite: cardiologiche, dermatologiche, pneumologiche ecografie alla tiroide, e ai tronchi sovraortici, elettrocardiogramma, stick per la glicemia, glicata, stick colesterolo, tampone epatite C, valutazione pressoria. La manifestazione è organizzata dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana e dal Lions Club Satellite Le Stele-Lunigiana con la collaborazione di tante realtà. Gli stand medici aprono dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 18.