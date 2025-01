Visite gratuite con i ‘Pellegrini di speranza’

Visite mediche gratuite, soprattutto per le persone in difficoltà economica, nel progetto giubilare ‘Pellegrini di speranza’, ideato dalla Fondazione ‘’Opera Pia San Filippo Neri’’, che parte sabato, con una giornata di prevenzione sanitaria dalle 9 alle 14. Sarà lo specialista ortopedico Giovanni Pesenti Barili ad avviare l’iniziativa benefica con le visite gratuite locali della scuola paritaria ‘San Filippo Neri’, conosciuta come ‘Fratelli delle Scuole Cristiane’, nel viale Eugenio Chiesa davanti a piazza Garibaldi. Un progetto presentato alcune settimane fa nella parrocchia di San Pio X da Fratel Gabriele di Giovanni, responsabile della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, e da Fratel Alberto Castellani, presidente della Fondazione, alla presenza del vescovo Fra Mario, del direttore della Caritas Diocesana don Maurizio. ‘Pellegrini di speranza’, che ha avuto anche la benedizione del Papa, continuerà fino a inizio giugno per poi riprendere l’ultima settimana di settembre fino alla conclusione del Giubileo. Nei mesi estivi previste altre iniziative solidali.

Le visite saranno effettuate grazie alla disponibilità di oltre cinquanta specialisti, tutti volontari. Il progetto servirà anche a porre sempre più all’attenzione della collettività gli scopi umanitari della Fondazione, mirati soprattutto ai poveri e ai bambini in difficoltà. "La sanità pubblica fa un’enorme fatica a coprire i bisogni di cura e assistenza degli italiani, perché i 136 miliardi del Fondo sanitario nazionale non bastano. Il tema degli esclusi dall’accesso alle cure sta diventando un’emergenza sempre più seria. A scanso di equivoci e cattive interpretazioni – spiega fratel Alberto – non vogliamo sostituirci a nessuno, ma desideriamo, per quanto ci sarà possibile, aiutare chi vorrà essere aiutato offrendo visite gratuite. Credo sia la giusta interpretazione sia da parte del gruppo di specialisti e nostra della parabola del Buon Samaritano in linea con il Giubileo. Tutto questo in unione di intenti con le associazioni che da molto tempo, specie nei mesi freddi, preparano la cena e portano coperte e bevande calde a chi dorme per strada nei vari punti del comune".

Fondamentale la disponibilità dei medici, il supporto di Cardioline Spa, Best Medical Ecografi Samsung, Evam, dei volontari della Fondazione. "Sabato poniamo l’attenzione sulla figura dell’ortopedico, lo specialista che si occupa dell’apparato locomotore, ovvero quel muscolo-scheletrico che permette di muoverci – spiega il dottor Giovanni Pesenti Barili –. Grazie ai nostri studi possiamo riconoscere e trattare le patologie che colpiscono l’apparato locomotore come. E dare indicazioni per la prevenzione delle sofferenze a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, come la corretta postura quando lavoriamo, camminiamo, stiamo seduti, dormiano, per evitare le patologie della colonna vertebrale, ma anche l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale sul lavoro per evitare le patologie più frequenti". Info: al mattino 3357298363; al pomeriggio 3290648388; [email protected]