Visite gratuite con Ant per prevenire i tumori al seno

Progetto Mammella Over 45: mercoledì 29 saranno fatte 16 visite gratuite. L’esame comporta visita senologica e mammografia mammaria grazie ai volontari della delegazione Massa-Carrara, Lucca e La Spezia di Ant. Le visite del ”Progetto Mammella ANT” per la prevenzione dei tumori della mammella saranno fatte allo studio radiologico Mergoni in piazza Garibaldi 93 a Massa dalle 9.30 alle 17.30 ma per la mammografia è necessaria la richiesta del medico curante. Le prenotazioni saranno possibili venerdì 24 dalle 10 alle 12.30 fino ad esaurimento posti telefonando al 0585040532. Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione ANT in Toscana, bisogna visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.ittoscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT a Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come volontari, contattare la delegazione ANT di Massa al numero 348 3102628 o scrivere a [email protected]