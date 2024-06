Visite d’eccezione a Museo Guadagnucci e Mug2 grazie al Touring

Da oggi a domenica torna “Aperti per voi sotto le stelle“ grazie al Touring Club Italiano. Una festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione. A Massa si va alla scoperta di due luoghi speciali per la città: il Museo Guadagnucci e il Museo MUG 2. Domani e domenica dalle 16 alle 19 Silvano Soldano, responsabile del Museo Gigi Guadagnucci, accompagnerà alla scoperta delle opere di questo artista poliedrico noto per le sue sculture e opere d’arte. La sede, Villa La Rinchiosta, racchiude 46 opere che documentano l’eterogeneità della sua produzione. Ospite d’eccezione Ines Berti (nella foto), vedova dello scultore, che racconterà aspetti e aneddoti legate sia alle opere che alla vita privata dell’artista. E’ oggi, invece, il giorno per scoprire il Museo MUG 2, Palazzo Vescovile, dedicato allo scultore Ugo Guidi. Ad accompagnare i visitatori Vittorio Guidi, figlio dell’artista. Per finire accesso alla mostra fotografica “Evasioni d’Oriente”. L’accesso è su prenotazione, con una donazione a favore del TCI. Info su www.touringclub.it/sottolestelle.