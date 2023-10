Violenza di genere, il dibattito

Domani alle 16 nella sala di Rappresentanza di palazzo civico si parlerà di ‘Quello che le donne non dicono’. Un pomeriggio di approfondimento con esperti del settore per parlare di uno dei fenomeni sociali più gravi e di difficile soluzione: la violenza psicologica nei confronti delle donne. Il convegno è stato organizzato dalla consigliera comunale Brunella Vatteroni e dall’associazione ‘Obiettivo Carrara’, in collaborazione con il Centro antiviolenza del Comune di Carrara. Al centro del dibattito moderato da Francesca Menconi del Centro italiano femminile, ci saranno gli strumenti necessari a riconoscere e combattere le forme di maltrattamento sottili, come la violenza psicologica, fatta di continue minacce, ricatti, comportamenti abusanti, prevaricatori, molestie verbali, critiche e accuse che isolano la vittima con conseguenze gravi sulla sua salute psicofisica. Al convegno parteciperà Ilaria Bonuccelli, autrice di due libri d’inchiesta sulla violenza di genere e sulle sentenze che rendono lo Stato complice dei violenti. Saranno inoltre presenti la sindaca Serena Arrighi Roberta, la vice sindaca Roberta Crudeli, la consigliera Brunella Vatteroni, e la psicologa del Centro antiviolenza comunale Antonella Bruschi.